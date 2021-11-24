В центре Киева сегодня ограничат движение транспорта: где и сколько будет действовать запрет
Фото: в центре Киева сегодня ограничат движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 24 ноября в центре Киева, в связи с проведением массового мероприятия, ограничат движение транспорта. Запрет будет действовать с 10:30 до 17:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
По информации правоохранителей, движение будет ограничено на:
- улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улице Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
В пресс-службе обращаются к водителям с просьбой отнестись с пониманием к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Напомним, в Киеве ограничили движение автотранспорта на улице Льва Толстого. Ограничение будет действовать до 6 декабря.