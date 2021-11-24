ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У центрі Києва сьогодні обмежать рух транспорту: де і скільки діятиме заборона

Новость на русском →
Київ, Середа 24 листопада 2021 09:01
У центрі Києва сьогодні обмежать рух транспорту: де і скільки діятиме заборона Фото: у центрі Києва сьогодні обмежать рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 24 листопада у центрі Києва, у зв'язку з проведенням масового заходу, обмежать рух транспорту. Заборона буде діяти з 10:30 до 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

За інформацією правоохоронців, рух буде обмежено на:

  • вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
  • Європейській площі;
  • вулиці Хрещатик;
  • бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
  • вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

У прес-службі звертаються до водіїв з проханням поставитися з розумінням до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.

У центрі Києва сьогодні обмежать рух транспорту: де і скільки діятиме заборона

Нагадаємо, в Києві обмежили рух автотранспорту на вулиці Льва Толстого. Обмеження діятиме до 6 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію
Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію
DAILY
Економіка не впоралася з "ковідом". Або чому зростання ВВП відстає від плану
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Економіка не впоралася з "ковідом". Або чому зростання ВВП відстає від плану