У центрі Києва сьогодні обмежать рух транспорту: де і скільки діятиме заборона
Фото: у центрі Києва сьогодні обмежать рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 24 листопада у центрі Києва, у зв'язку з проведенням масового заходу, обмежать рух транспорту. Заборона буде діяти з 10:30 до 17:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
За інформацією правоохоронців, рух буде обмежено на:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейській площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
У прес-службі звертаються до водіїв з проханням поставитися з розумінням до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.
Нагадаємо, в Києві обмежили рух автотранспорту на вулиці Льва Толстого. Обмеження діятиме до 6 грудня.