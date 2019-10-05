У центрі Києва сьогодні обмежать рух

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження триватиме з 19:00 до 20:00

Сьогодні, 5 жовтня, у Києві обмежать рух транспорту на Хрещатику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, у суботу з 19:00 до 20:00 від Європейської площі до перетину вулиць Хрещатик та Михайлівської буде перекрито рух всього транспорту. Обмеження вводяться у зв'язку з відкриттям київського міжнародного фестивалю театрів ляльок.

Зазначається, що у зв'язку з фестивалем у центрі Києва запланована святкова хода з 19:00 до 20:00 за маршрутом вул. Хрещатик, 4 - Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик, 36.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Києві у зв'язку з проведенням марафону масово перекриють рух транспорту у період з 4 по 6 жовтня. Зокрема, буде перекрито рух на близько 40 вулицях і трьох мостах - Північному, Гаванському та мосту Патона.

Крім того, до понеділка, 7 жовтня, у Києві діє обмеження руху на Південному мосту з боку вулиці Бойчука. У зв'язку з виконанням протиаварійних робіт буде обмежено рух на 1,5 смугах (в напрямку Видубичів).