В центре Киева сегодня частично ограничат движение: когда откроют
В Киеве на Михайловской площади сегодня будет частично ограничено движение транспорта. Там будут выполнять ремонт дороги.
Об этом сообщает "Киевавтодор".
Так, движение будет ограничено до 17:00 12 мая.
"На Михайловской площади продолжается текущий ремонт. Обновляют покрытие автопроезда (между ул. Б. Житомирской и вул. Михайловской). Во время ремонта движение ограничено частично", - говорится в сообщении.
Эту информацию следует учитывать, планируя свои маршруты по центральной части города.
Ранее сообщалось, что в течение 12-14 мая в Киеве будет находиться председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. В связи с этим в столице возможные ограничения движения транспорта.
РБК-Украина писало, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.