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В центре Киева сегодня частично ограничат движение: когда откроют

Новина українською → Среда 12 мая 2021 09:22
В центре Киева сегодня частично ограничат движение: когда откроют Фото: движение в Киеве частично ограничено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на Михайловской площади сегодня будет частично ограничено движение транспорта. Там будут выполнять ремонт дороги.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

Так, движение будет ограничено до 17:00 12 мая.

"На Михайловской площади продолжается текущий ремонт. Обновляют покрытие автопроезда (между ул. Б. Житомирской и вул. Михайловской). Во время ремонта движение ограничено частично", - говорится в сообщении.

Эту информацию следует учитывать, планируя свои маршруты по центральной части города.

Ранее сообщалось, что в течение 12-14 мая в Киеве будет находиться председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. В связи с этим в столице возможные ограничения движения транспорта.

РБК-Украина писало, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.

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