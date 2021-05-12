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У центрі Києва сьогодні частково обмежать рух: коли відкриють

Новость на русском → Середа 12 травня 2021 09:22
У центрі Києва сьогодні частково обмежать рух: коли відкриють Фото: рух в Києві частково обмежено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві на Михайлівській площі сьогодні буде частково обмежений рух транспорту. Там виконуватимуть ремонт дороги.

Про це повідомляє "Київавтодор".

Так, рух буде обмежено до 17:00 12 травня.

"На Михайлівській площі триває поточний ремонт. Оновлюють покриття автопроїзду (між вул. В. Житомирською і вул. Михайлівською). Під час ремонту рух обмежено частково", - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію слід враховувати, плануючи свої маршрути центральною частиною міста.

Раніше повідомлялося, що протягом 12-14 травня у Києві перебуватиме голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. У зв'язку з цим у столиці можливі обмеження руху транспорту.

РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

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