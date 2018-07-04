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В центре Киева сегодня будет частично перекрыто движение транспорта

НовостиИнфраструктура    04.07.2018 - 11:11
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Движение транспорта будет ограничено с 12:00 до 18:30

В центре Киева сегодня, 4 июля 2018 года, будет частично перекрыто движение транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Как отмечается, движение транспорта будет ограничено с 12:00 до 18:30 в связи с проведением торжественных мероприятий в честь празднования Дня Национальной полиции Украины на Софийской площади.

"В частности, будут изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня отмечают День Национальной полиции.

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Теги публикации: Киев, полиция, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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