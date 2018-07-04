В центре Киева сегодня будет частично перекрыто движение транспорта

Движение транспорта будет ограничено с 12:00 до 18:30

В центре Киева сегодня, 4 июля 2018 года, будет частично перекрыто движение транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Как отмечается, движение транспорта будет ограничено с 12:00 до 18:30 в связи с проведением торжественных мероприятий в честь празднования Дня Национальной полиции Украины на Софийской площади.

"В частности, будут изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня отмечают День Национальной полиции.