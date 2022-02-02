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У центрі Києва знову сталася стрілянина біля будівлі СБУ. Затримано 10 осіб

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Київ, Середа 02 лютого 2022 15:43
У центрі Києва знову сталася стрілянина біля будівлі СБУ. Затримано 10 осіб Фото: біля головного управління СБУ знову сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитро Левицький

У Києві вдень 2 лютого біля будівлі Головного управління СБУ знову сталася стрілянина. Поліція з'ясовує обставини події.

Про це РБК-Україна повідомили в Шевченківському управлінні поліції Києва.

Пресофіцер Шевченківського управління поліції Києва Ганна Зубрєва в коментарі РБК-Україна розповіла, що у відділення поліції доставили близько 10 осіб. Зараз на місці події працюють слідчі і спецназівці. Інша інформація поки перевіряється.

По данным Telegram-канала "Київ Оперативний", стрельба произошла возле обменного пункта валют на Владимирской. Рядом с этим местом находится главное управление Службы безопасности Украины (СБУ).

На опубликованных каналом кадрах видно, как вооруженный автоматом человек угрожает группе молодых людей. На заднем плане возле автомобиля темного цвета женщина поддерживает мужчину, который затем падает на землю.

Нагадаємо, тиждень тому у цьому ж місці сталася стрілянина. Повідомлялося, що невідомі із автоматами напали на групу активістів.

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Київ Служба безпеки України
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