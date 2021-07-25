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В центре Киева произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

Автор: Артур Родивилов

В Киеве возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка со стрельбой. Есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Издание сообщает, что возле станции метро произошла драка, также было слышно 6 выстрелов.

Как видно из опубликованного видео, раненый мужчина лежал на земле неподвижно. Его забрала "скорая".

Полиция пока не сообщает о происшествии.

Ранее в Николаеве в ночь на 22 июня произошел конфликт со стрельбой. В результате два человека получили ранения.

19 июня в Харькове произошел конфликт из-за парковочного места, который перерос в стрельбу.

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Стрельба