У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною, є потерпілий

У Києві біля станції метро "Палац спорту" сталася бійка зі стріляниною. Є потерпілий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".
Видання повідомляє, що біля станції метро сталася бійка, також було чутно 6 пострілів.
Як видно з опублікованого відео, поранений чоловік лежав на землі нерухомо. Його забрала "швидка".
Поліція поки не повідомляє про подію.
Раніше в Миколаєві в ніч проти 22 червня стався конфлікт зі стріляниною. Унаслідок двоє людей отримали поранення.
19 червня в Харкові стався конфлікт через паркувальне місце, який переріс у стрілянину.