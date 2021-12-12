В центре Киева провалился асфальт. Движение транспорта ограничено

В воскресенье, 12 декабря, в центре Киева произошла авария на инженерных сетях. В связи с этим было ограничено движение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор".
В частности, движение перекрыто на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик.
"Из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение всеми полосами в направлении ул. Крещатик. В связи с ограничением временно сменили и маршруты общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В КГГА сообщили, что на бульваре Шевченко провалился асфальт.
"Из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники "Киевводоканала".
"Завершить работы планируется к утру понедельника", - говорится в сообщении.