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В центре Киева провалился асфальт. Движение транспорта ограничено

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 12 декабря, в центре Киева произошла авария на инженерных сетях. В связи с этим было ограничено движение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор".

В частности, движение перекрыто на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик.

"Из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение всеми полосами в направлении ул. Крещатик. В связи с ограничением временно сменили и маршруты общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что на бульваре Шевченко провалился асфальт.

"Из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники "Киевводоканала".

"Завершить работы планируется к утру понедельника", - говорится в сообщении.

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