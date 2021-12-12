В центре Киева провалился асфальт. Движение транспорта ограничено

В частности, движение перекрыто на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик.

"Из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение всеми полосами в направлении ул. Крещатик. В связи с ограничением временно сменили и маршруты общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что на бульваре Шевченко провалился асфальт.

"Из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники "Киевводоканала".

"Завершить работы планируется к утру понедельника", - говорится в сообщении.