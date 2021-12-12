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У центрі Києва провалився асфальт. Рух транспорту обмежено

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 грудня, в центрі Києва сталася аварія на інженерних мережах. У зв'язку з цим було обмежено рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор".

Зокрема, рух перекрито на бульварі Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик.

"Через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами в напрямку вул. Хрещатик. У зв'язку з обмеженням тимчасово змінили і маршрути громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Фото: У центрі Києва провалився асфальт (t.me/kyiv_traffic)

В КМДА повідомили, що на бульварі Шевченка провалився асфальт.

"Через аварію на водопровідних мережах утворився провал асфальтного покриття. Постраждалих і травмованих немає", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють співробітники "Київводоканалу".

"Завершити роботи планується до ранку понеділка", - йдеться в повідомленні.

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