У центрі Києва провалився асфальт. Рух транспорту обмежено

У неділю, 12 грудня, в центрі Києва сталася аварія на інженерних мережах. У зв'язку з цим було обмежено рух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор".
Зокрема, рух перекрито на бульварі Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик.
"Через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами в напрямку вул. Хрещатик. У зв'язку з обмеженням тимчасово змінили і маршрути громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.
В КМДА повідомили, що на бульварі Шевченка провалився асфальт.
"Через аварію на водопровідних мережах утворився провал асфальтного покриття. Постраждалих і травмованих немає", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють співробітники "Київводоканалу".
"Завершити роботи планується до ранку понеділка", - йдеться в повідомленні.