В центре Киева проходит Марш женщин. Несколько улиц перекрыли

На акцию собрались несколько сотен человек, марш стартовал с Михайловской площади. Участники требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин, а также скандируют феминистский слоган "Мое тело - мое дело".

На акции также есть флаги ЛГБТ-сообщества. Напротив этого митинга провела свою акцию консервативная организация "Традиция и порядок". Стычек не было, между участниками был кордон правоохранителей

Марш женщин уже идет по центральным улицам Киева по маршруту улица Михайловская - улица Крещатик - площадь Европейская - Владимирский спуск - Почтовая площадь. На данный момент перекрыты Владимирский спуск от Европейской площади до Почтовой площади в обоих направлениях, а также сама Почтовая площадь.

Фото: Марш женщин в Киеве (РБК-Украина)