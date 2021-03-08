RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Києва проходить Марш жінок. Кілька вулиць перекрили

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 8 березня, в Києві проходить Марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню. У зв'язку з цим кілька вулиць перекрили.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На акцію зібралися кілька сотень людей, марш стартував з Михайлівської площі. Учасники вимагають ратифікувати Стамбульську конвенцію про боротьбу з насильством щодо жінок, а також скандують феміністський слоган "Моє тіло - моє діло".

На акції також є прапори ЛГБТ-спільноти. Напроти цього мітингу провела свою акцію консервативна організація "Традиція і порядок". Сутичок не було, між учасниками був кордон правоохоронців

Марш жінок вже йде центральними вулицями Києва за маршрутом вулиця Михайлівська - вулиця Хрещатик - Європейська площа - Володимирський узвіз - Поштова площа. На даний момент перекрито Володимирський узвіз від Європейської площі до Поштової площі в обох напрямках, а також сама Поштова площа.

Фото: Марш жінок в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ надовго залишиться в "помаранчевій зоні карантину.

При цьому поки немає причин переводити Київ в "червону зону".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київмарш8 марта
Читайте також
Україна посідає друге місце в Європі за часткою жінок серед керіників та підприємців
Прогноз погоди