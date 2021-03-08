У центрі Києва проходить Марш жінок. Кілька вулиць перекрили

На акцію зібралися кілька сотень людей, марш стартував з Михайлівської площі. Учасники вимагають ратифікувати Стамбульську конвенцію про боротьбу з насильством щодо жінок, а також скандують феміністський слоган "Моє тіло - моє діло".

На акції також є прапори ЛГБТ-спільноти. Напроти цього мітингу провела свою акцію консервативна організація "Традиція і порядок". Сутичок не було, між учасниками був кордон правоохоронців

Марш жінок вже йде центральними вулицями Києва за маршрутом вулиця Михайлівська - вулиця Хрещатик - Європейська площа - Володимирський узвіз - Поштова площа. На даний момент перекрито Володимирський узвіз від Європейської площі до Поштової площі в обох напрямках, а також сама Поштова площа.

Фото: Марш жінок в Києві (РБК-Україна)