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В центре Киева проходит Марш защитников Украины

Киев, Понедельник 24 августа 2020 11:05
В центре Киева проходит Марш защитников Украины
Фото: марш защитников Украины в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В шествии берут участие несколько тысяч человек

В центре Киева проходит Марш защитников Украины. В шествии принимают участие несколько десятков тысяч человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

В начале колоны идут родственники погибших на фронте бойцов, героев Небесной сотни и пленных. За ними - действующие военнослужащие, ветераны российско-украинской войны и волонтеры.

Акция посвящена 29-ой годовщине независимости Украины. Она проходит без партийных флагов, но под знаменами боевых подразделений, принимающих участие в войне на Донбассе, и ветеранских организаций.

Участники скандируют "Герои не умирают! Умирают враги!", "Слава Украине! Героям слава", "Дякуємо!".

Марш начался от парка Тараса Шевченко. Люди идут по Крещатику до Европейской площади. Колонну сопровождают сотрудники полиции диалога и патрульные.

Фото: марш защитников Украины в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, сегодня в Киеве в связи с празднованием Дня Независимости правоохранители усилили охрану, привлечена Нацгвардия.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с массовыми мероприятиями в центре города будет ограничено движение автомобилей, а также изменено движение общественного транспорта.

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