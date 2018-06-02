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Интервью

В центре Киева полиция задержала организатора борделя

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 02:49
Иллюстрационное фото (kyiv.npu.gov.ua)
Иллюстрационное фото (kyiv.npu.gov.ua)

Во время обыска правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны и планшеты

Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с следственно-оперативной группой Шевченковского управления полиции провели обыск и задержание в заведении по предоставлению сексуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции г. Киева.

В частности, как рассказал в.и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк, оперативники совместно со следователями Шевченковского управления провели обыск в доме на улице Большой Васильковской:

"Во время процессуального действия задержали организатора и лиц, которые предоставляли сексуальные услуги клиентам. Мы установили, что место разврата организовала 29-летняя жительница Киевской области. Она арендовала квартиру в центре столицы и завербовала девушек приятной внешности", сообщил он.

Также был проведен обыск в автомобиле злоумышленницы и по месту ее регистрации. В результате правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны и планшеты.

Согласно информации правоохранителей, проститутки получали за час услуг с клиентом от тысячи гривен, а половину от этой суммы отдавали сутенеру. Всего подобные услуги предоставляли пятеро женщин от 20-ти до 30-ти лет. В отношении них работники полиции составили протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Относительно организатора борделя следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство.

 

Фото: Национальной полиции г. Киева.

"29-летняя злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы", - добавил Алексей Гаврилюк.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2017 году, в Киевской области сотрудники Нацполиции ликвидировали целую сеть борделей.

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Теги публикации: Киев, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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