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У центрі Києва поліція затримала організатора борделя

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 02:49
Ілюстративний фото (kyiv.npu.gov.ua)
Ілюстративний фото (kyiv.npu.gov.ua)

Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та планшети

Працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми спільно з слідчо-оперативною групою Шевченківського управління поліції провели обшук і затримання в закладі з надання сексуальних послуг. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції м.Києва.

Зокрема, як розповів т.в.о. начальника сектора управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, оперативники спільно зі слідчими Шевченківського управління провели обшук в будинку на вулиці Великій Васильківській:

"Під час процесуальної дії затримали організатора та осіб, які надавали сексуальні послуги клієнтам. Ми встановили, що місце розпусти організувала 29-річна мешканка Київської області. Вона орендувала квартиру в центрі столиці і завербувала дівчат приємної зовнішності", повідомив він.

Також був проведений обшук в автомобілі зловмисниці і за місцем її реєстрації. В результаті правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та планшети.
Згідно з інформацією правоохоронців, повії отримували за годину послуг з клієнтом від тисячі гривень, а половину від цієї суми віддавали сутенера. Всього подібні послуги надавали п'ятеро жінок від 20-ти до 30-ти років. Відносно них працівники поліції склали протоколи за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Стосовно організатора борделя слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження.

 

Фото: Національної поліції м.Києва

"29-річна зловмисниця затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Фігурантка загрожує до семи років позбавлення волі", - додав Олексій Гаврилюк.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в 2017 році, в Київській області співробітники Нацполіціі ліквідували цілу мережу борделів.
 

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Теги публікації: Київ, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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