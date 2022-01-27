В центре Киева отреставрировали фасад Национальной музыкальной академии

Реставрационные работы в здании проходят впервые за 63 года. В течение долгого времени фасад и аудиторный фонд академии находились в крайне неудовлетворительном состоянии. Так, балконы здания стали разрушатся, куски внешней отделки падали на головы прохожих. В помещениях академии распространялась плесень, а на крыше Большого зала консерватории были обнаружены около 100 дыр, через которые внутрь попадала вода.

В прошлом году проект обновления здания академии выиграл отбор программы "Большая реставрация" наряду с 21 другим объектом культурного наследия, и на проведение работ были выделены 350 млн грн.

В ходе первого этапа работ были восстановлены различные элементы фасада как со стороны Крещатика, так и по улице Владислава Городецкого: балконы, арки, колонны, капители, карнизы, балясины, перила, а также части ступенчатого цоколя и внутреннего фасада. Кроме того, с осени на объекте ведутся работы по замене инженерных коммуникаций.

Проект реставрации здания рассчитан на 3 года. После окончания работ с фасадом, планируется перейти к обновлению аудиторий и других внутренних помещений.