У центрі Києва відреставрували фасад Національної музичної академії

Реставраційні роботи у будівлі відбуваються вперше за 63 роки. Протягом тривалого часу фасад та аудиторний фонд академії перебували у вкрай незадовільному стані. Так, балкони будівлі почали руйнуватися, шматки зовнішнього оздоблення падали на голови прохожих. У приміщеннях академії поширювалася цвіль, а на даху Великої зали консерваторії було виявлено близько 100 дірок, через які усередину потрапляла вода.

Минулого року проєкт оновлення будівлі академії виграв відбір програми "Велика реставрація" разом з 21 іншими об'єктами культурної спадщини, і на проведення робіт було виділено 350 млн грн.

Під час першого етапу робіт було відновлено різні елементи фасаду як з боку Хрещатика, так і по вулиці Владислава Городецького: балкони, арки, колони, капітелі, карнизи, балясини, перила, а також частини східчастого цоколя та внутрішнього фасаду. Крім того, з осені на об'єкті ведуться роботи із заміни інженерних комунікацій.

Проект реставрації будівлі розрахований на 3 роки. Після закінчення робіт з фасадом планується перейти до оновлення аудиторій та інших внутрішніх приміщень.