RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У центрі Києва відреставрували фасад Національної музичної академії

Автор: Наталія Гурковська

У Національній музичній академії ім. Чайковського в Києві відбулася реставрація фасаду, який тривалий час перебувала в аварійному стані. Відновлювальні роботи на об'єкті пройшли у рамках програми "Велика реставрація", що є частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Юрія Голика.

Реставраційні роботи у будівлі відбуваються вперше за 63 роки. Протягом тривалого часу фасад та аудиторний фонд академії перебували у вкрай незадовільному стані. Так, балкони будівлі почали руйнуватися, шматки зовнішнього оздоблення падали на голови прохожих. У приміщеннях академії поширювалася цвіль, а на даху Великої зали консерваторії було виявлено близько 100 дірок, через які усередину потрапляла вода.

Минулого року проєкт оновлення будівлі академії виграв відбір програми "Велика реставрація" разом з 21 іншими об'єктами культурної спадщини, і на проведення робіт було виділено 350 млн грн.

Під час першого етапу робіт було відновлено різні елементи фасаду як з боку Хрещатика, так і по вулиці Владислава Городецького: балкони, арки, колони, капітелі, карнизи, балясини, перила, а також частини східчастого цоколя та внутрішнього фасаду. Крім того, з осені на об'єкті ведуться роботи із заміни інженерних комунікацій.

Проект реставрації будівлі розрахований на 3 роки. Після закінчення робіт з фасадом планується перейти до оновлення аудиторій та інших внутрішніх приміщень.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував масштабну реставрацію в Одеському художньому музеї, відомому також як музей Олександра Ройтбурда.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво