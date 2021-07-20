В центре Киева огромная пробка из трамваев: что случилось

На столичном Подоле образовалась очередь из трамваев на сотни метров. В пробке застряли больше десяти составов на маршрутах №14 и №18.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места инцидента.

Трамваи не могут продолжить движение из-за аварии, которая произошла на путях. На перекрестке возле улицы Студенческой столкнулись легковой автомобиль Suzuki и маршрутка №302.

Пострадавших в результате ДТП нет. Полиции на месте инцидента также.

Пробка из трамваев образовалась между остановками "Сквер Гейдара Алиева" и "Кудрявский спуск". Из-за этого осложнено движение автомобилей по направлению от Воздухофлотского моста на Подол.

Фото: на Подоле из-за аварии остановились трамваи (РБК-Украина)

В Киевпастрансе сообщили, что задерживается движение трамваев №14 и 18 по улице Глыбочицкая/Кудрявский спуск, в направлении Контрактовой площади. Из-за ДТП на место вызвали полицию.