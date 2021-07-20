У центрі Києва величезний затор з трамваїв: що сталося
На столичному Подолі утворилася черга з трамваїв на сотні метрів. У заторі застрягли більше десяти складів на маршрутах №14 та №18.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця інциденту.
Трамваї не можуть продовжити рух через аварію, яка сталася на коліях. На перехресті біля вулиці студентської зіткнулися легковий автомобіль Suzuki і маршрутка №302.
Постраждалих внаслідок ДТП немає. Поліції на місці інциденту також.
Затор з трамваїв утворився між зупинками "Сквер Гейдара Алієва"і" Кудрявський узвіз". Через це ускладнено рух автомобілів у напрямку від Повітрофлотського мосту на Поділ.
Фото: на Подолі через аварію зупинилися трамваї (РБК-Україна)
В Київпастрансі повідомили, що затримується рух трамваїв №14 та 18 по вулиці Глибочицька/Кудрявський узвіз, у напрямку Контрактової площі. Через ДТП на місце викликали поліцію.