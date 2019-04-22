В центре Киева образовались пробки из-за акции под АП

В Киеве вечером 22 апреля образовались многочисленные пробки в центре столицы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улице Вячеслава Черновола, Кольцевой дороге, Большой Окружной дороге, улице Соборной, Кришталева, Шевченко, Счастливой. Также пробки есть на проспекте Леся Курбаса, Героев Космоса, Академика Королева.

Пробки образовались на проспекте Победы, улице Борщаговской, Чоколовском бульваре, улице Ереванской. Отметим, что движение затруднено в районе метро "Шулявская", "КПИ", "Лукяновка", "Университет", "Майдан Независимости", "Крещатик".

Пробки в центральных района образовались на бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, Институтской, Михаила Грушевского, Лютеранской, Басейной.

Кроме того, в пробке стоит Южный мост. На левом берегу пробки есть на Броварском шоссе, проспекте, Павла Тычины, Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, проспекте Петра Григоренко.

Фото (google.com/maps)

Напомним, в понедельник, 22 апреля, в Киеве под Администрацией президента проходит акция "Спасибо, Петр!". На акцию вышли более чем 2 тыс. человек.