В центре Киева образовались многочисленные пробки

В Киеве вечером, 11 апреля, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Движение затруднено преимущественно в центре города на улицах Крещатик, Большая Житомирская, Прорезная, Богдана Хмельницкого, Саксаганского, бульваре Шевченко, улице Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Чорновола.

Кроме того, пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, улице Дегтяревская, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, улице Вадима Гетьмана, проспекте Победы, улице Святошинской, а также на Большой Окружной дороге.

Также пробки зафиксированы возле станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Университет", "Театральная", "Лукьяновская", "Славутич".

Пробки образовались на мосту Метро, Южном и Северном мостах.

На правом берегу движение затруднено на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, проспекте Юрия Гагарина, улице Гната Хоткевича.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Ранее сообщалось, что в Киеве движение транспорта по путепроводу через линию скоростного трамвая на ул. Драйзера будет перекрыто до 13 апреля.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок". Движение транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Академика Булаховского до Кольцевой дороги будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению.