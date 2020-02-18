В центре Киева обнаружили тайник с боевыми гранатами и ртутью

Служба безопасности Украины обнаружила в центре Киева место незаконного хранения боевых гранат и почти 30 литров ртути. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, тайник принадлежит лидеру столичной группировки, ранее уличенный правоохранителями.

Из тайника, обустроенного в арендованном гаражном помещении, изъяли металлический баллон с почти 30 литрами ртути, две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.

По оценкам экспертов, детонация этих предметов или утечка ртути в таких объемах могла привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

По данным следствия, к обустройству опасного тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее уличенной правоохранителями за совершение тяжких преступлений. Во время обысков у фигуранта дела также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.

На данный момент продолжаются следственные действия, устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ разоблачили экс-военнослужащих ВСУ на торговле оружием. Двое бывших военных переделывали травматическое оружие и доводили ее до боевого состояния, после чего реализовывали.

Кроме того, контрразведка блокировала поставки неисправных запчастей на государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое ремонтирует и обслуживает военную технику для ВСУ.