У центрі Києва ліквідували підпільне казино

Фото: казино в центрі Києва (СБУ)

Казино працювало за сприянням правоохоронців

Співробітники Служби безпеки України виявили та припинили діяльність підпільного казино, яке знаходилося у торгівельному центрі "Олімпійський" у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, зловмисники організували у ТЦ "Олімпійський" нелегальний заклад, в якому працювало понад 100 гральних автоматів для пересічних осіб, а також була створена гральна зала для "елітних клієнтів".

"Для пересічних гравців працювали 113 гральних автоматів, елітні "клієнти" могли потрапити до замаскованого віп-залу дотримуючись всіх умов конспірації. Правоохоронці більше години заходили у приміщення, де знаходились 17 гральних столів та шість рулеток", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили носії інформації та так звану "чорну бухгалтерію", які підтверджують протиправну діяльність.

"За інформацією СБ України незаконне казино працювало за сприянням працівників правоохоронних органів", - додали у відомстві.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364, а саме - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці заблокували діяльність підпільного казино на одній з центральних вулиць Києва. Оперативники Служби безпеки встановили, що нелегальний заклад був замаскований під караоке. У приміщенні казино правоохоронці вилучили готівку, рулетки, столи для гри в карти, фішки, загальною вартістю понад 300 тис. доларів.