В центре Киева изменили дорожное движение: какие улицы закрыты для авто

На Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске внедрена новая схема организации дорожного движения по Бессарабскому проезду.

Отмечают, что с сегодняшнего дня движение транспортных средств от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешается только через улицу Большая Васильковская и улицу Павла Скоропадского.

Также в полиции напомнили водителям о важности соблюдения ПДД.