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В центре Киева изменили дорожное движение: какие улицы закрыты для авто

Автор: Иванна Шовкун

Со среды, 10 ноября, в Киеве на Бессарабском проезде изменена организация дорожного движения. Часть улиц перекрыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Telegram.

На Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске внедрена новая схема организации дорожного движения по Бессарабскому проезду.

Отмечают, что с сегодняшнего дня движение транспортных средств от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешается только через улицу Большая Васильковская и улицу Павла Скоропадского.

Также в полиции напомнили водителям о важности соблюдения ПДД.

Напомним, с дорог Киева уберут 76 маршруток, потому что столичные власти разрывают договора с четырьмя перевозчиками.

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Автомобильное движениеКиев