У центрі Києва змінили дорожній рух: які вулиці закриті для авто

З середи, 10 листопада, у Києві на Бесарабському проїзді змінено організацію дорожнього руху. Частину вулиць перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва у Telegram .

На Бессарабській площі, вулиці Басейній та Крутому узвозі впроваджено нову схему організації дорожнього руху Бесарабським проїздом.

Зазначають, що з сьогоднішнього дня рух транспортних засобів від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної дозволяється лише через вулицю Велика Васильківська та вулицю Павла Скоропадського.

Також у поліції нагадали водіям про важливість дотримання ПДР.