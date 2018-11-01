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У центрі Києва до липня обмежать рух транспорту через ремонт електромереж

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 19:13
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Часткове обмеження руху транспорту в Києві зачепить вулиці Софіївську, Ярославів Вал, Січових стрільців та ін.

У центрі Києва у зв'язку із реконструкцією електричних мереж до кінця липня 2019 року тимчасово будуть обмежувати рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську держадміністрацію (КМДА).

Зазначається, що КМДА підписала відповідне рішення. Через реконструкцію електричних мереж 10 кВ живлення РП-4 тимчасово обмежать рух транспортних засобів як на проїжджій частині, так і на тротуарі. Перекриття зачепить 11 вулиць, провулків та площ столиці:

  • вулиці Софіївській,
  • Софійській площі,
  • вулиці Володимирській,
  • вулиці Золотоворітській,
  • провулку Георгіївському,
  • вулиці Рейтарській,
  • вулиці Стрілецькій,
  • вулиці Олеся Гончара,
  • вулиці Ярославів Вал,
  • Львівській площі,
  • вулиці Січових Стрільців.

Відомо, що виконавець робіт - ПАТ "ДТЕК Київські електромережі", має розробити, погодити з Управлінням патрульної поліції в Києві та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період реконструкції.

"На час виконання робіт ПАТ доручено забезпечити вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів, дотримання Правил благоустрою міста Києва та встановити технічні засоби регулювання дорожнього руху", - додали в КМДА.

Нагадаємо, у Києві з четверга, 1 листопада, на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежать до 50 км/ч. 

 

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