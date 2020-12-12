В центре Киева горел отель "Экспресс", движение транспорта затруднено

Сегодня, 12 декабря, в центре Киева произошел пожар в кафе, которое находится в здании отеля "Экспресс". В результате движение транспорта в сторону площади Победы может быть затруднено.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в заведении общественного питания по адресу бульвар Тараса Шевченко 38/40 около 11:35.

"Возгорание произошло в одноэтажном заведении общественного питания, которое находится в пристройке к гостинице, на площади 40 кв.м. В 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 - ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.

При тушении пожара были задействованы 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, и 32 человека личного состава подразделений ГСЧС.

Напомним, днями в центре Полтавы почти 9 часов горело историческое здание. Пожаром уничтожено три заведения, на месте обнаружили труп мужчины.

Также сообщалось, что в конце ноября в Харькове крупный пожар уничтожил часть рынка "Барабашово" - были уничтожены 25 торговых павильонов, всего горели 85 павильонов.