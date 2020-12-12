У центрі Києва горів готель "Експрес", рух транспорту ускладнений

Сьогодні, 12 грудня, у центрі Києва сталася пожежа у кафе, яке знаходиться в будівлі готелю "Експрес". В результаті рух транспорту в бік площі Перемоги може бути утруднено.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

Як зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла в закладі громадського харчування за адресою бульвар Тараса Шевченка 38/40 близько 11:35.

"Загоряння сталося в одноповерховому закладі громадського харчування, яке знаходиться у прибудові до готелю, на площі 40 кв. м. В 11:57 пожежу було локалізовано, а о 12:02 - ліквідовано", - повідомили в ДСНС.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає. Причини займання встановлюються.

При гасінні пожежі були задіяні 8 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки, та 32 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, днями в центрі Полтави майже 9 годин горіла історична будівля. Пожежею знищено три заклади, на місці виявили труп чоловіка.

Також повідомлялося, що наприкінці листопада у Харкові велика пожежа знищила частину ринку "Барабашово" - були знищені 25 торгових павільйонів, всього горіли 85 павільйонів.