UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В центре Киева из-за аварии водопровода провалился асфальт: что известно

Фото: в центре Киева из-за аварии водопровода провалился асфальт (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В центре Киева на улице Петлюры провалился асфальт из-за аварии на водопроводной сети. Движение транспорта частично ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В связи с аварией на водопроводной сети произошло проседание и провал асфальтового покрытия. На проезжую часть вынесло почву", - говорится в сообщении.

Движение транспорта на перекрестке ул. Петлюры и ул. Саксаганского частично ограничено.

Коммунальщики приступили к уборке улицы. Также на месте работает аварийная служба "Киевводоканала".

Напомним, ранее в Киеве произошла авария на водопроводной сети. Вследствие этого было изменено движение транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевводоканал