В центре Киева из-за аварии водопровода провалился асфальт: что известно

"В связи с аварией на водопроводной сети произошло проседание и провал асфальтового покрытия. На проезжую часть вынесло почву", - говорится в сообщении.

Движение транспорта на перекрестке ул. Петлюры и ул. Саксаганского частично ограничено.

Коммунальщики приступили к уборке улицы. Также на месте работает аварийная служба "Киевводоканала".