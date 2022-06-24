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У центрі Києва через аварію водопроводу провалився асфальт: що відомо

Фото: у центрі Києва через аварію водопроводу провалився асфальт (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У центрі Києва на вулиці Петлюри провалився асфальт через аварію на водопровідній мережі. Рух транспорту частково обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"У зв'язку з аварією на водопровідній мережі сталося просідання і провал асфальтового покриття. На проїжджу частину винесло грунт", - йдеться в повідомленні.

Рух транспорту на перехресті вул. Петлюри та вул. Саксаганського частково обмежено.

Комунальники приступили до прибирання вулиці. Також на місці працює аварійна служба "Київводоканалу".

Нагадаємо, раніше у Києві сталася аварія на водопровідній мережі. Внаслідок цього було змінено рух транспорту.

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КиївКиевводоканал