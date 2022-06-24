У центрі Києва через аварію водопроводу провалився асфальт: що відомо

"У зв'язку з аварією на водопровідній мережі сталося просідання і провал асфальтового покриття. На проїжджу частину винесло грунт", - йдеться в повідомленні.

Рух транспорту на перехресті вул. Петлюри та вул. Саксаганського частково обмежено.

Комунальники приступили до прибирання вулиці. Також на місці працює аварійна служба "Київводоканалу".