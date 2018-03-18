В центре Киева активисты начали разбирать конструкции на Майдане

В Киеве на Майдане Независимости начался "Марш за отставку Порошенко". Активисты начали разбирать на Майдане Независимости конструкции, установленные накануне, сообщает корреспондент РБК-Украина.



Акция началась с выступления лидеров протеста на сцене. Так, на марш собрались около одной тысячи активистов.

Правоохранители сопровождают активистов. На месте правоохранители досмотр вещей не осуществляют.

Активисты требуют отставки президента Петра Порошенко и скандируют "Ганьба".

Фото: митинг на Майдане Независимости (РБК-Украина)

При разборе конструкций пострадал один из активистов - его ударило металлической трубой по голове. В пресс-службе полиции, комментируя ситуацию с одним пострадавшим, заявили, что "полиция не будет провоцировать ситуацию".

Также полицейские сообщили, что приказа останавливать активистов, которые разбирают крепления, не поступало.

Напомним, также сегодня, 18 марта 2018 года, в день выборов президента России под посольством РФ в Киеве перекрыли Воздухофлотский проспект. Силовики выстроили металлические заграждения, под которыми развернули свой пикет представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.