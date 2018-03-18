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У центрі Києва активісти почали розбирати конструкції на Майдані

НовиниСуспільство    18.03.2018 - 12:59
Фото: мітинг на Майдані Незалежності (РБК-Україна)
Фото: мітинг на Майдані Незалежності (РБК-Україна)

На марш зібралися близько однієї тисячі активістів

У Києві на Майдані Незалежності почався "Марш за відставку Порошенка". Активісти почали розбирати на Майдані Незалежності конструкції, встановлені напередодні, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція розпочалась з виступу лідерів протесту на сцені. Так, на марш зібралися близько однієї тисячі активістів.

Правоохоронці супроводжують активістів. На місці правоохоронці огляд речей не здійснюють.

Активісти вимагають відставки президента Петра Порошенка і скандують "Ганьба".

 

Фото: мітинг на Майдані Незалежності (РБК-Україна)

При розборі конструкцій постраждав один з активістів - його вдарило металевою трубою по голові. У прес-службі поліції, коментуючи ситуацію з одним постраждалим, заявили, що "поліція не буде провокувати ситуацію".

Також поліцейські повідомили, що наказу зупиняти активістів, котрі розбирають кріплення, не надходило.

Нагадаємо, також сьогодні, 18 березня, у день виборів президента Росії під посольством РФ у Києві перекрито Повітрофлотський проспект. Силовики збудували металеві загородження, під якими свій пікет розгорнули представники "Національного корпусу", ВО "Свобода" та інших організацій.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Майдан, усиленный режим работы
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