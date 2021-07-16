В центре Киева до 18 июля ограничили движение: список улиц

В Киеве по центральным улицам запретили движение транспорта из-за съемок видеоролика. Запрет будет действовать ежедневно с 05:00 до 23:00 с пятницы, 16 июля, до 18 июля.

Так, в Киеве действует запрет движения транспорта: на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).

При этом 17 июля будет действовать запрет на движение по:

улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой),

улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой),

улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до Георгиевского проулка).

Кроме того, 18 июля запрет на движение автотранспорта будет действовать:

вокруг площади Ивана Франко,

на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской),

на улице Станиславского.

"На время проведения съемок будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанным улицам", - говорится в сообщении.