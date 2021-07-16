У центрі Києва до 18 липня обмежили рух: список вулиць
У Києві центральними вулицями заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика. Заборона діятиме щодня з 05: 00 до 23: 00 з п'ятниці, 16 липня, до 18 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, у Києві діє заборона руху транспорту: на вулиці Ігорівській (у кварталі від вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Братської).
При цьому 17 липня діятиме заборона на рух по:
- вулиці Архітектора Городецького (у кварталі від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької),
- вулиці Рейтарській (у кварталі від вулиці Золотоворітської до вулиці стрілецької),
- вулиці Стрілецькій (у кварталі від вулиці Ярославів Вал до Георгіївського провулку).
Крім того, 18 липня Заборона на рух автотранспорту діятиме:
- навколо площі Івана Франка,
- на вулиці Архітектора Городецького (у кварталі від вулиці Заньковецької до вулиці Ольгинської),
- на вулиці Станіславського.
"На час проведення зйомок будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які курсують вказаними вулицями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві з 18 липня до 30 жовтня на ділянці Кільцевої дороги частково обмежать рух через проведення капітального ремонту.