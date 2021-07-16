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У центрі Києва до 18 липня обмежили рух: список вулиць

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Києва, П'ятниця 16 липня 2021 16:27
У центрі Києва до 18 липня обмежили рух: список вулиць Фото: у центрі Києва до 18 липня обмежили рух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві центральними вулицями заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика. Заборона діятиме щодня з 05: 00 до 23: 00 з п'ятниці, 16 липня, до 18 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, у Києві діє заборона руху транспорту: на вулиці Ігорівській (у кварталі від вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Братської).

При цьому 17 липня діятиме заборона на рух по:

  • вулиці Архітектора Городецького (у кварталі від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької),
  • вулиці Рейтарській (у кварталі від вулиці Золотоворітської до вулиці стрілецької),
  • вулиці Стрілецькій (у кварталі від вулиці Ярославів Вал до Георгіївського провулку).

Крім того, 18 липня Заборона на рух автотранспорту діятиме:

  • навколо площі Івана Франка,
  • на вулиці Архітектора Городецького (у кварталі від вулиці Заньковецької до вулиці Ольгинської),
  • на вулиці Станіславського.

"На час проведення зйомок будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які курсують вказаними вулицями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 18 липня до 30 жовтня на ділянці Кільцевої дороги частково обмежать рух через проведення капітального ремонту.

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Київ ограничение движения
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