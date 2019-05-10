В центре Киева 12 мая запретят движение транспорта

В центре Киева в воскресенье, 12 мая, с 08:00 до 15:30 запретят движение всех видов транспортных средств в центральной части города из-за проведения Киевского Евро Марафона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что марафон начнется с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский").

Сам марафон будет проходить по маршруту: улица Большая Васильковская, 55 - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым - разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская - разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский").

После завершения марафона движение транспорта будет возобновлено.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 9 мая ограничат движение всех видов транспорта в связи с торжествами ко Дню памяти и примирения, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщине изгнания нацистов из Украины.

Кроме того, с 9 по 10 мая в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта на улице Эспланадной на участке от улицы Бассейной к улице Рогнединской будет частично ограничено движение.