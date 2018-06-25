В центре Киева 1 июля ограничат движение транспорта

Движение будет ограничено в связи с проведением концерта на Софиевской площади

В Киеве на Софийской площади 1 июля в 21:00 в связи с проведением концерта внесены изменения в движение транспорта в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, в частности, предусмотрен запрет на проезд всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской).

Движение транспорта будет запрещено с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.

Как известно, в рамках международного проекта "Пути дружбы" в Киеве 1 июля выполнят поэму для чтеца и симфонического оркестра композитора Аарона Копленда "Портрет Линкольна". Декламатором выступит известный американский актер Джон Малкович.

Напомним, в Киеве до 16 июля 2018 года будет временно ограничено движение транспортных средств на ул. Борщаговской.