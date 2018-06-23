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Интервью

В Киеве до 16 июля будет ограничено движение на ул. Борщаговской

НовостиИнфраструктура    23.06.2018 - 13:40
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Ограничение движения связано с реконструкцией канализационного коллектора на улице Борщаговской

В Киеве до 16 июля 2018 года будет временно ограничено движение транспортных средств на ул. Борщаговской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С учетом обращения ПАО "Акционерная компания "Киевводоканал" до 16 июля будет временно ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улице Борщаговской - от пересечения дома № 122 с улицей Боткина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничение движения связано с реконструкцией канализационного коллектора на улице Борщаговской.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 24 июня 2018 года, будет ограничено движение транспорта на ул. Институтской.

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Теги публикации: КГГА, Киев, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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