В Киеве до 16 июля будет ограничено движение на ул. Борщаговской

Ограничение движения связано с реконструкцией канализационного коллектора на улице Борщаговской

В Киеве до 16 июля 2018 года будет временно ограничено движение транспортных средств на ул. Борщаговской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С учетом обращения ПАО "Акционерная компания "Киевводоканал" до 16 июля будет временно ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улице Борщаговской - от пересечения дома № 122 с улицей Боткина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничение движения связано с реконструкцией канализационного коллектора на улице Борщаговской.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 24 июня 2018 года, будет ограничено движение транспорта на ул. Институтской.