В центре Ивано-Франковска из-за конфликта произошла драка со стрельбой, - полиция
Ночью 12 июня на линию "102" поступило сообщение о драке и стрельбе в центре Ивано-Франковска. На месте правоохранители предварительно выяснили, что между компанией из пяти человек и двумя мужчинами внезапно возник словесный конфликт, который перерос в драку.
По словам очевидца, один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, с места происшествия скрылся. Другой участник драки, которому компания парней нанесла телесные повреждения, достал также предмет, похожий на пистолет, и выстрелил вверх. За медицинской помощью никто не обращался.
Также сообщается, что патрульные ночью задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.
Начато уголовное производство, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Отметим, в ночь на 31 мая в Кременчуге Полтавской области мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Мужчина попал в двух правоохранителей, его задержали.
Как сообщило РБК-Украина, ранее в Киеве житель одной из многоэтажек Голосеевского района устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал. Спецподразделение полиции задержало стрелка.