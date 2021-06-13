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В центре Ивано-Франковска из-за конфликта произошла драка со стрельбой, - полиция

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Ивано-Франковск, Воскресенье 13 июня 2021 02:44
Автор: Артур Родивилов

Ночью 12 июня на линию "102" поступило сообщение о драке и стрельбе в центре Ивано-Франковска. На месте правоохранители предварительно выяснили, что между компанией из пяти человек и двумя мужчинами внезапно возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

По словам очевидца, один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, с места происшествия скрылся. Другой участник драки, которому компания парней нанесла телесные повреждения, достал также предмет, похожий на пистолет, и выстрелил вверх. За медицинской помощью никто не обращался.

Также сообщается, что патрульные ночью задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.

Начато уголовное производство, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, в ночь на 31 мая в Кременчуге Полтавской области мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Мужчина попал в двух правоохранителей, его задержали.

Как сообщило РБК-Украина, ранее в Киеве житель одной из многоэтажек Голосеевского района устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал. Спецподразделение полиции задержало стрелка.

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