В центре Ивано-Франковска из-за конфликта произошла драка со стрельбой, - полиция

Ночью 12 июня на линию "102" поступило сообщение о драке и стрельбе в центре Ивано-Франковска. На месте правоохранители предварительно выяснили, что между компанией из пяти человек и двумя мужчинами внезапно возник словесный конфликт, который перерос в драку.

По словам очевидца, один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, с места происшествия скрылся. Другой участник драки, которому компания парней нанесла телесные повреждения, достал также предмет, похожий на пистолет, и выстрелил вверх. За медицинской помощью никто не обращался.

Также сообщается, что патрульные ночью задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.

Начато уголовное производство, обстоятельства происшествия устанавливаются.