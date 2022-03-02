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В центре Харькова от обстрела админзданий погибли 4 человека, 15 получили травмы

Автор: Наталья Юрченко

В результате ракетного обстрела центральной части Харькова утром 2 марта погибли 4 человека. Еще 15 местных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Известно, что 2 марта около 08:10 в Харькове российские самолеты бомбили центральный квартал города. Под обстрел попали танковое училище, университет воздушных сил и управление полиции.

По предварительным данным, в результате происшествия погибло одно гражданское лицо и 3 полицейских, 15 человек получили травмы.

На месте трагедии работают следователи и спецслужбы. По факту обстрела открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.

Напомним, за последние два дня в Херсоне во время наступления вражеских российских войск погибло более тридцати мирных жителей.

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