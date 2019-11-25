В центре Харькова взорвали автомобиль

В центре Харькова на улице Чайковской неизвестные взорвали автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные СМИ.

Отметим, предварительно, автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.

Сообщается, что взрыв произошел, когда владелец автомобиля сел за руль. В результате происшествия были повреждены припаркованные поблизости автомобили, а также частично выбиты окна в здании.

Фото: место взрыва (tipichnoe_htz)

Добавим, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области.

Напомним, ранее в Никополе мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, в результате чего произошел взрыв, из-за которого пострадали два человека. Мужчина бросил под автомобиль 41-летнего местного предпринимателя гранату РГД-5.

Также в Киево-Святошинском районе Киевской области девушка подорвалась на гранате. Взрыв произошел в селе Крюковщина. Девушка пострадала от разрывов осколков.

Как писало РБК-Украина ранее, правоохранители 19 июля задержали под стенами Верховной рады мужчину с гранатой.