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В центре Харькова в результате авиаудара был разрушен четырехэтажный дом

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Харьков, Понедельник 14 марта 2022 11:40
В центре Харькова в результате авиаудара был разрушен четырехэтажный дом Фото: в Харькове разрушен жилой дом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные в понедельник, 14 марта, нанесли авиаудар по Харькову. В результате обстрела в центре города был разрушен четырехэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что после авиаудара произошло разрушение здания без последующего горения. Пока нет информации о жертвах и пострадавших. Проводятся поисковые работы.

Для ликвидации последствий обстрелов привлекли 22 человека личного состава Государственной службы по чрезвычайным происшествиям и 5 единиц техники.

Напомним, председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Авдеевке продолжаются обстрелы. Оккупанты применяют ракеты "Точка-У" и реактивные системы залпового огня.

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