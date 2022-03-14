В центре Харькова в результате авиаудара был разрушен четырехэтажный дом
Российские военные в понедельник, 14 марта, нанесли авиаудар по Харькову. В результате обстрела в центре города был разрушен четырехэтажный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Отмечается, что после авиаудара произошло разрушение здания без последующего горения. Пока нет информации о жертвах и пострадавших. Проводятся поисковые работы.
Для ликвидации последствий обстрелов привлекли 22 человека личного состава Государственной службы по чрезвычайным происшествиям и 5 единиц техники.
Напомним, председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Авдеевке продолжаются обстрелы. Оккупанты применяют ракеты "Точка-У" и реактивные системы залпового огня.
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