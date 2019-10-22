В центре Харькова произошла перестрелка

В центре Харькова, на улице Пушкинской, двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Стрелки скрылись с места происшествия. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Подозреваемых разыскивают.

"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера под Киевом в Броварском районе неизвестные устроили стрельбу, в результате инцидента пострадал мужчина. В Княжичах неизвестные открыли стрельбу в водителя легкового автомобиля. Инциденту предшествовало дорожно-транспортное происшествие.

Кроме того, в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева мужчина стрелял в полицейских. Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время проверки документов.

РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Набережно-Корчеватской во время тушения пожара стреляли в спасателей. На просьбы пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания. Впоследствии полиции задержала стрелка. Никто в результате стрельбы не пострадал.