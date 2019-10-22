У центрі Харкова сталась перестрілка

У центрі Харкова, на вулиці Пушкінській, двоє невідомих стріляли у 30-річного чоловіка та його 18-річного знайомого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Стрілки втекли з місця події. Постраждалим у лікарні надали медичну допомогу та відпустили додому. Підозрюваних розшукують.

"Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора під Києвом у Броварському районі невідомі влаштували стрілянину, в результаті інциденту постраждав чоловік. В Княжичах невідомі відкрили стрілянину у водія легкового автомобіля. Інциденту передувала дорожньо-транспортна пригода.

Крім того, в ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва чоловік стріляв у поліцейських. Повідомляється, що чоловік відкрив стрілянину під час перевірки документів.

РБК-Україна писало, що у Києві на вулиці Набережно-Корчуватській під час гасіння пожежі стріляли у рятувальників. На прохання пожежних припинити стрілянину чоловік не звертав уваги. Згодом поліції затримала стрільця. Ніхто в результаті стрілянини не постраждав.