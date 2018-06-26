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В центре Харькова обнаружили зарезанного мужчину

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 17:47
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тело было обнаружено рядом с квартирой погибшего

Сегодня утром, в центре Харькова было обнаружено тело 46-летнего мужчины со следами насильственной смерти от ножевого ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Как сообщается, тело мужчины обнаружено возле квартиры по месту жительства погибшего.

"26 июня 2018 около 9:00 10 минут до Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что жильцы дома обнаружили тело своего соседа без признаков жизни", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове мужчина расстрелял семью из-за долга в 100 тыс. долларов

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Теги публикации: Харьков, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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