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У центрі Харкова знайшли зарізаного чоловіка

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 17:47
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тіло було виявлено поряд з квартирою загиблого

Сьогодні вранці в центрі Харкова було виявлено тіло 46-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті від ножового поранення. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції регіону.

Як повідомляється, тіло чоловіка виявлено біля квартири за місцем проживання загиблого.

"26 червня 2018 близько 9:00 10 хвилин до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що мешканці будинку виявили тіло свого сусіда без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції і керівництво відділу.

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку Київського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові чоловік розстріляв сім'ю з-за боргу в 100 тис. доларів

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Теги публікації: Харків, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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