Эвакуация людей не проводилась

В центре Харькова обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня утром, 5 июня 2018 года, местный житель обнаружил устаревший боеприпас на пустыре по улице Пушкинской в траве.

"По заключению экспертов, обнаруженный предмет является снарядом времен войны. Он находился на расстоянии более 1000 метров от жилых домов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в настоящее время спасатели вывезли боеприпас с места происшествия для дальнейшего обезвреживания. Эвакуация людей не проводилась.

#поліція_Харківщини В центре Харькова мужчина обнаружил боеприпас времен Второй мировой войны Сообщение о происшествии... Опубликовано Полиция Харьковщины 5 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Харькове "заминировали" 5 бизнес-центров.