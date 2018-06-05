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В центре Харькова обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 15:57
Фото: обнаруженный боеприпас (facebook.com/police.kharkov)
Фото: обнаруженный боеприпас (facebook.com/police.kharkov)

Эвакуация людей не проводилась

В центре Харькова обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня утром, 5 июня 2018 года, местный житель обнаружил устаревший боеприпас на пустыре по улице Пушкинской в траве.

"По заключению экспертов, обнаруженный предмет является снарядом времен войны. Он находился на расстоянии более 1000 метров от жилых домов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в настоящее время спасатели вывезли боеприпас с места происшествия для дальнейшего обезвреживания. Эвакуация людей не проводилась.

 

#поліція_Харківщини В центре Харькова мужчина обнаружил боеприпас времен Второй мировой войны Сообщение о происшествии...

Опубликовано Полиция Харьковщины 5 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Харькове "заминировали" 5 бизнес-центров.

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Теги публикации: Харьков, полиция, боеприпасы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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