В Харькове "заминировали" пять бизнес-центров

На месте происшествия работают кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники

В Харькове правоохранители проверяют информацию о заминировании пяти бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня, 5 июня 2018 года, около 12:10 правоохранители получили информацию, что в зданиях заложена взрывчатка.

"В сообщениях было указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас на месте происшествия работают кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники, которые проводят осмотр помещений.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 4 июня 2018 года, во Львове "минировали" 5 бизнес-центров.