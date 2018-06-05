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В Харькове "заминировали" пять бизнес-центров

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 14:59
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

На месте происшествия работают кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники

В Харькове правоохранители проверяют информацию о заминировании пяти бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня, 5 июня 2018 года, около 12:10 правоохранители получили информацию, что в зданиях заложена взрывчатка.

"В сообщениях было указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас на месте происшествия работают кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники, которые проводят осмотр помещений.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 4 июня 2018 года, во Львове "минировали" 5 бизнес-центров.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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