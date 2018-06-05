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У центрі Харкова виявили боєприпас часів Другої світової війни

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 15:57
Фото: виявлений боєприпас (facebook.com/police.kharkov)
Фото: виявлений боєприпас (facebook.com/police.kharkov)

Евакуація людей не проводилась

У центрі Харкова виявили боєприпас часів Другої світової війни. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні вранці, 5 червня 2018 року, місцевий мешканець виявив застарілий боєприпас на пустирі по вулиці Пушкінська у траві.

"За висновками експертів, виявлений предмет є снарядом часів війни. Він знаходився на відстані більше 1000 метрів до житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, наразі рятувальники вивезли боєприпас з місця події для подальшого знешкодження. Евакуація людей не проводилась.

 

#поліція_Харківщини У центрі Харкова чоловік виявив боєприпас часів Другої світової війни Повідомлення про подію...

Опубліковано Поліція Харківщини 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Харкові "замінували" 5 бізнес-центрів.

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Теги публікації: Харків, полиция, боеприпасы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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