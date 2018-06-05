Евакуація людей не проводилась

У центрі Харкова виявили боєприпас часів Другої світової війни. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні вранці, 5 червня 2018 року, місцевий мешканець виявив застарілий боєприпас на пустирі по вулиці Пушкінська у траві.

"За висновками експертів, виявлений предмет є снарядом часів війни. Він знаходився на відстані більше 1000 метрів до житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, наразі рятувальники вивезли боєприпас з місця події для подальшого знешкодження. Евакуація людей не проводилась.

#поліція_Харківщини У центрі Харкова чоловік виявив боєприпас часів Другої світової війни Повідомлення про подію... Опубліковано Поліція Харківщини 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Харкові "замінували" 5 бізнес-центрів.