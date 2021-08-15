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В центре Днепра произошел взрыв в доме, есть жертвы

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня утром в Центральном районе Днепра прогремел взрыв в двухэтажном доме. Установлено, что в помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошел взрыв газовоздушной смеси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепра.

В результате взрыва погибли мужчина и женщина. В момент взрыва они находились в квартире.

Правоохранители возбудили два уголовных дела, квалифицировав произошедшее как несчастный случай и служебную халатность. Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства трагедии.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и представители газовой службы.

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ДнепрВзрыв